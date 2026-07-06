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Vergunningsaanvraag Nieuwstraat in Budel ingetrokken

Vandaag om 10:37

De aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de Nieuwstraat in Budel is ingetrokken. De gemeente Cranendonck heeft dit bevestigd op 1 juli.

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De vergunning betrof drie adressen: Nieuwstraat 4, 6 en 8 in Budel. De aanvrager heeft zelf verzocht om de intrekking, wat inmiddels officieel is vastgelegd door de gemeente Cranendonck.

De registratie van de intrekking is gedaan onder zaaknummer 149699. Er is geen mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken. De publicatie dient uitsluitend als kennisgeving.

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