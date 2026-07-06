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Vergunning verleend voor gevelwijzigingen in Gastel

Vandaag om 10:37

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor gevelwijzigingen aan een pand aan de Hoogstraat 9a in Gastel.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen op 2 juli 2026 en betreft een aanvraag met zaaknummer 481081. De vergunning heeft betrekking op bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.

De stukken over dit besluit liggen op afspraak ter inzage bij het gemeentehuis in Budel. Voor belanghebbenden startte de bezwaartermijn op 3 juli 2026 en loopt tot en met 14 augustus 2026.

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