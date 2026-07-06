Graven in bodem met vervuiling gemeld in Kaatsheuvel

In Kaatsheuvel is een melding gedaan voor het graven in vervuilde bodem bij Het Hoekske. Het gaat om meer dan 25 kubieke meter grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde.

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Bij Het Hoekske in Kaatsheuvel is gemeld dat er werkzaamheden plaatsvinden waarbij vervuilde grond wordt afgegraven. De bodemkwaliteit van deze grond overschrijdt de interventiewaarde, wat betekent dat de vervuiling van de bodem ernstig is.

De melding, die op 1 juli 2026 is afgehandeld, valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om een hoeveelheid van meer dan 25 kubieke meter. Bezwaar maken of beroep aantekenen tegen deze melding is niet mogelijk.