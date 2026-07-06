Boomkwekerij in Wernhout plaatst bovengrondse dieseltank

Boomkwekerij Chris Uijtdewilligen in Wernhout heeft toestemming gekregen om een bovengrondse dieseltank te plaatsen. Het gaat om een tank met een capaciteit van 1.000 liter voor kleinschalig tanken.

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De melding voor het plaatsen van de bovengrondse tank is op 8 en 9 juni 2026 gedaan bij de gemeente Zundert. De aanvraag is op 26 juni afgehandeld.

De dieseltank wordt gebruikt voor het opslaan van diesel en andere niet-brandbare vloeistoffen in tankcontainers of verpakkingen. De opslag vindt plaats op het terrein aan de Maalbergenstraat 8 in Wernhout.