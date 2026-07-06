Voertuigenreiniging bij agrarisch bedrijf in Kruisland gemeld

Bij een agrarisch bedrijf aan de Kleine Spellestraat in Kruisland is een melding gedaan voor het reinigen van voertuigen en werktuigen. Het afvalwater wordt daarbij geloosd op oppervlaktewater.

Gevonden voor jou

De melding, ingediend op 2 maart 2026, heeft betrekking op een milieubelastende activiteit bij een particulier aan de Kleine Spellestraat 7 in Kruisland. Het gaat specifiek om het schoonmaken van agrarische voertuigen en werktuigen, waarbij afvalwater vrijkomt dat op oppervlaktewater wordt geloosd. De activiteit is bedoeld voor agrarische teelt in de open lucht.

De melding is op 2 juli 2026 afgehandeld. Er kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend. De melding ligt niet ter inzage.