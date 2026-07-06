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Uitbreiding bedrijfsterrein bij Hoek Corridor in Veghel goedgekeurd
Vandaag om 10:45
De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding van een bedrijfsterrein aan Hoek Corridor in Veghel. Het terrein krijgt een was- en werkplaats, magazijn en ruimte voor parkeren en stalling.
Op 2 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten een vergunning te verlenen voor de uitbreiding van het bedrijfsterrein aan Hoek Corridor - Kempkens in Veghel. De plannen omvatten onder meer een nieuwe was- en werkplaats, een magazijn en extra parkeer- en stallingsruimte voor voertuigen.
Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OV-2023-1746. Belanghebbenden kunnen het besluit en bijbehorende documenten inzien bij het werkatelier Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt.
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