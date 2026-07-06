Uitbreiding bedrijfsterrein bij Hoek Corridor in Veghel goedgekeurd

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding van een bedrijfsterrein aan Hoek Corridor in Veghel. Het terrein krijgt een was- en werkplaats, magazijn en ruimte voor parkeren en stalling.

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Op 2 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten een vergunning te verlenen voor de uitbreiding van het bedrijfsterrein aan Hoek Corridor - Kempkens in Veghel. De plannen omvatten onder meer een nieuwe was- en werkplaats, een magazijn en extra parkeer- en stallingsruimte voor voertuigen.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OV-2023-1746. Belanghebbenden kunnen het besluit en bijbehorende documenten inzien bij het werkatelier Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt.