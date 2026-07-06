Roosendaal wil omgevingsplan Westrand aanpassen

De gemeente Roosendaal heeft aangekondigd dat ze het omgevingsplan voor de wijk Westrand wil aanpassen. Het gaat om de herontwikkeling van het winkelcentrum en de omliggende openbare ruimte. Bewoners en belanghebbenden zijn eerder al betrokken bij het proces. Momenteel ligt er nog geen ontwerp ter inzage.

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Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal heeft plannen om het omgevingsplan van de wijk Westrand te wijzigen. De aanpassing is nodig om de gewenste herontwikkeling juridisch mogelijk te maken. Het gaat specifiek om het winkelcentrum en directe omgeving, zoals de Rembrandtgalerij en het Sint Lucasplein.

Bij de voorbereiding van deze wijziging zijn bewoners en belanghebbenden meerdere keren betrokken, onder andere via werksessies en een buurtinformatieavond in november vorig jaar. Ook verschillende bestuursorganen hebben meegedacht. Dit is voorlopig alleen een aankondiging; er ligt nog geen ontwerp ter inzage. In een latere fase wordt het ontwerp gepubliceerd en kunnen reacties worden gegeven.