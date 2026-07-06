Roosendaal stelt nieuwe regels voor adressen en openbare ruimte

De gemeenteraad van Roosendaal heeft de Verordening naamgeving en nummering 2026 vastgesteld. De nieuwe regels bepalen hoe adressen, openbare ruimtes en objecten worden benoemd en genummerd. Deze verordening vervangt de eerdere regels uit 2010 en treedt binnenkort in werking.

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De Verordening naamgeving en nummering 2026 is op 25 juni vastgesteld tijdens een openbare raadsvergadering. Deze nieuwe regels regelen onder andere het vaststellen van woonplaatsnamen, het toekennen van namen aan openbare ruimtes en het nummeren van objecten zoals gebouwen en terreinen. Burgemeester en wethouders kunnen ook advies vragen aan een speciale commissie over naamgeving.

De verordening treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad. Tot die tijd blijven de oude namen en nummers geldig, maar deze kunnen later worden aangepast aan de nieuwe regels. Het doel van de verordening is om adressen en nummering in Roosendaal duidelijk en uniform te maken.

Overtredingen van de nieuwe regels kunnen worden bestraft met een geldboete. Het toezicht hierop wordt uitgevoerd door ambtenaren van de afdeling Fysieke Omgeving.