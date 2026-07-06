Vergroting woning Paradijslaan in Waalre aangevraagd

De gemeente Waalre heeft een aanvraag ontvangen voor een aanbouw aan een woning aan de Paradijslaan. Het gaat om een uitbreiding aan de achterzijde.

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Op 1 juli 2026 heeft de gemeente Waalre een aanvraag gekregen voor het vergroten van een woning aan de Paradijslaan 7. De eigenaar wil aan de achterkant van het huis een aanbouw realiseren.

Het college van burgemeester en wethouders zal een besluit nemen over de vergunning. Zodra dit besluit is genomen, wordt hierover een nieuw bericht gepubliceerd.

Wie meer wil weten over deze of andere vergunningen, kan contact opnemen via het e-mailadres [email protected].