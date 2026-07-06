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Vergunning verleend voor schutting en schuur in Waalre
Vandaag om 10:47
De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor een schutting en schuur aan de Elandlaan.
Op Elandlaan 1d in Waalre mag een schutting en een schuur geplaatst worden. De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvergunning afgegeven. Het besluit is genomen volgens de gebruikelijke procedure.
De vergunning heeft zaaknummer 1112868 en werd op 26 juni 2026 officieel verleend. Hiermee krijgt de eigenaar toestemming om het project uit te voeren zoals beschreven.
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