Plan voor opslaglocatie in Alphen definitief vastgesteld

De gemeenteraad van Alphen-Chaam heeft op 25 juni 2026 een plan vastgesteld voor de herontwikkeling van Chaamseweg 26 in Alphen. Het voormalig agrarisch bedrijf wordt juridisch omgezet naar een bestemming voor statische opslag.

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Het plan, onderdeel van het tijdelijke omgevingsplan (TAM-IMRO), biedt een juridische regeling voor de nieuwe bestemming van het terrein. Het bijbehorende identificatienummer is NL.IMRO.1723.TAMChmseweg26-VG01.

Vanaf 7 juli 2026 liggen de stukken zes weken ter inzage. Inwoners kunnen deze bekijken via de websites www.omgevingswet.overheid.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook is fysieke inzage mogelijk op het gemeentekantoor van Alphen-Chaam, na het maken van een afspraak.

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij voor die tijd een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. De beroepstermijn loopt van 7 juli tot en met 17 augustus 2026.