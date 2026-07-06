Vergunning aangevraagd voor kappen van twee eiken in Uden

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van twee zomereiken in een achtertuin aan de Bisschop Bekkerslaan in Uden.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst heeft op 1 juli een aanvraag ontvangen voor het kappen van twee zomereiken. Het gaat om bomen in de achtertuin van een woning aan de Bisschop Bekkerslaan 16 in Uden.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 54618-2026. Het betreft een melding voor het vellen van bomen of het verwijderen van houtopstanden. De aanvraag kan worden ingezien via de gemeente Maashorst. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het omgevingsloket.