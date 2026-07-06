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Hennepkwekerij in huis in Kaatsheuvel

Vandaag om 11:08 • Aangepast vandaag om 14:32

In een huis aan de Berndijksestraat in Kaatsheuvel is maandagochtend een hennepkwekerij aangetroffen. De kwekerij wordt ontmanteld. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het is onduidelijk of er iemand is opgepakt. Netbeheerder Enexis heeft de stroomvoorziening van het huis afgesloten. Waarschijnlijk werd er illegaal stroom afgenomen om de hennepkwekerij van elektriciteit te voorzien.

De politie doet verder onderzoek.

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