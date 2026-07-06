Aanrijding Eindhoven Centraal: hulp voor reizigers die het zagen gebeuren

Van en naar Eindhoven Centraal reden maandagochtend tot vroeg in de middag geen treinen door een aanrijding met een persoon. Dat gebeurde bij een perron. Een gedeelte van het station werd na de aanrijding afgezet voor reizigers.

De perrons 3, 4, 5, en 6 waren dicht. Beneden in de hal werden de trappen afgezet met lint en werden mensen tegengehouden door personeel.

In de buurt van het spoor van het station waren veel hulpdiensten aanwezig. Er landde ook een traumahelikopter in de buurt van het station. De afsluiting van de sporen duurde tot ongeveer kwart over twaalf 's middags.

Het slachtoffer werd door de brandweer onder de trein vandaan gehaald en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het met het slachtoffer gaat.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 of chatten via en 113.nl.