Fietstocht Nassauroute door bossen bij Breda

Op woensdag 15 juli organiseert Gilde De Baronie een fietstocht langs de Nassauroute. De tocht start om tien uur ’s ochtends bij Speelbos Mastbos, tegenover Kasteel Bouvigne. De route van 55 kilometer voert door de bossen ten zuiden van Breda en staat in het teken van de geschiedenis van de Nassau’s.

Gevonden voor jou

De Nassauroute brengt deelnemers langs historische plekken met verhalen over de Nassau-familie. Tijdens de fietstocht wordt onder meer uitgelegd wie de ‘vierkant prins’ was en wat een ‘koekel’ precies is. Ook de gids, Ben, moedigt deelnemers aan om goed te kijken en te genieten van wat ze zien.

Het vertrekpunt van de fietstocht is Speelbos Mastbos aan de Bouvignedreef, tegenover Kasteel Bouvigne. De tocht begint om tien uur ’s ochtends en eindigt rond vijf uur ’s middags. De route heeft een lengte van ongeveer 55 kilometer.

Historische bossen

De bossen ten zuiden van Breda spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van de Nassau’s. De fietstocht biedt deelnemers de kans om meer te leren over deze connectie en de bijzondere verhalen die daarbij horen.

Gilde De Baronie, de organisator van deze tocht, heeft meer informatie over de fietsgidsen op hun website. Voor iedereen die interesse heeft in een historische en informatieve dag is dit een unieke kans.