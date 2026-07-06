Steenbergen neemt afscheid van wethouders

Gemeente Steenbergen heeft afscheid genomen van wethouders Esther Prent, Kees Gommeren en Maurice Remery. Tijdens een receptie op vrijdag 3 juli sprak burgemeester Ruud van den Belt hen toe en bedankte hen voor hun inzet. De wethouders waren één of twee bestuursperiodes actief en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de gemeenschap. Het afscheid markeert het einde van hun werk in het college.

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De afscheidsreceptie vond plaats op vrijdag 3 juli, waarbij de inzet van de drie vertrekkende wethouders centraal stond. Burgemeester Ruud van den Belt sprak hen toe en benadrukte hun betrokkenheid bij de inwoners en organisaties in Steenbergen. Esther Prent was twee bestuursperiodes wethouder, terwijl Kees Gommeren en Maurice Remery beiden één periode actief waren.

In zijn toespraak liet Van den Belt weten dat de wethouders verantwoordelijkheid en betrokkenheid toonden in hun werk. Hij sprak zijn waardering uit voor hun bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeente. Ook roemde hij de samenwerking tussen het college, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.

Bijzondere momenten

De burgemeester stond stil bij de persoonlijke inzet van elke wethouder en noemde specifieke hoogtepunten binnen hun portefeuille. Hij verwees naar het jubileumjaar 2022, waarin het college aantrad, en noemde het een historisch moment voor Steenbergen. Volgens Van den Belt hebben de wethouders geschiedenis geschreven en het ‘Verhaal van Steenbergen’ verrijkt.

Het afscheid markeert het einde van een periode waarin de wethouders zich hebben ingezet voor de gemeenschap in alle kernen van Steenbergen. De gemeente heeft hen bedankt voor hun werk en wenst hen veel succes in de toekomst.