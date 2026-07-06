Milieustraat Veldhoven past openingstijden aan bij hitte

De milieustraat in Veldhoven kan bij extreme hitte eerder sluiten of tijdelijk dichtgaan. Dit gebeurt bij een officiële waarschuwing van code oranje of rood.

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Tijdens warme zomerdagen kunnen de openingstijden van de milieustraat in Veldhoven worden aangepast. Bij extreme hitte, zoals wanneer het KNMI code oranje of rood afgeeft, kan de milieustraat eerder sluiten of zelfs tijdelijk de deuren sluiten.

De maatregel is bedoeld om zowel bezoekers als medewerkers te beschermen tegen de hoge temperaturen. Het gaat om situaties waarin werken en verblijven op de milieustraat door de hitte onveilig of oncomfortabel wordt. Dit beleid geldt alleen bij een officiële waarschuwing voor extreme weersomstandigheden.

Controleer openingstijden

Om verrassingen te voorkomen, wordt inwoners geadviseerd om vooraf de actuele openingstijden van de milieustraat te controleren. Dit kan doorgaans via de website van de gemeente Veldhoven. Aanpassingen worden daar tijdig aangekondigd.

De milieustraat is normaal gesproken toegankelijk voor het inleveren van afval, maar bezoekers kunnen bij hitte dus te maken krijgen met afwijkende tijden. Houd hier rekening mee bij het plannen van een bezoek.