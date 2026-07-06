Veldhoven maakt plannen voor groei en vernieuwing

Veldhoven groeit met nieuwe bouwprojecten en verbeteringen aan de infrastructuur.

Gevonden voor jou

De gemeente Veldhoven werkt de komende jaren aan een flinke uitbreiding en vernieuwing. Op verschillende locaties worden woningen gebouwd, voorzieningen verbeterd en de openbare ruimte opnieuw ingericht. De veranderingen maken deel uit van een grote ontwikkelingsstrategie.

Eén van de grootste projecten is al zichtbaar in Zilverackers, een nieuwe wijk die volop in ontwikkeling is. Daarnaast krijgt het City Centrum aandacht met plannen voor vernieuwing en uitbreiding. Ook bedrijventerrein De Run staat op de agenda voor toekomstige aanpassingen.

Betere voorzieningen en infrastructuur

Naast woningbouw richt Veldhoven zich op verbeteringen aan de infrastructuur en openbare ruimte. De gemeente wil met deze projecten inspelen op de groei van het aantal inwoners en bedrijven. Dit moet zorgen voor een betere leefomgeving en meer mogelijkheden voor inwoners.

De exacte planning en details van sommige projecten zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de gemeente verschillende locaties tegelijk aanpakt om de ontwikkeling in Veldhoven te versnellen.