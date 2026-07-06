Betere busverbindingen westkant Eindhoven onderzocht

De provincie Noord-Brabant werkt met partners aan verbeteringen in het openbaar vervoer aan de westkant van Eindhoven. Inwoners kunnen tot 19 juli 2026 hun ideeën delen.

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De provincie Noord-Brabant, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Metropoolregio Eindhoven en de gemeenten Eindhoven, Best, Oirschot en Veldhoven, wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren. Dit onderzoek richt zich op de westkant van Eindhoven, waar nieuwe plannen nodig zijn om de bereikbaarheid op lange termijn te garanderen.

Er wordt gekeken naar betere verbindingen tussen woonwijken, werklocaties en belangrijke bestemmingen in de regio. De betrokken partijen hopen hiermee het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken en tegelijkertijd verkeersdrukte te verminderen.

Inbreng inwoners gevraagd

Tot en met 19 juli 2026 kunnen inwoners, werknemers en andere belanghebbenden hun mening en ideeën geven. Deze input wordt meegenomen in de plannen voor toekomstige busroutes en andere OV-oplossingen. De samenwerking benadrukt het belang van lokaal draagvlak bij grote infrastructuurprojecten.

Het is nog niet bekend welke concrete maatregelen uit het onderzoek zullen voortkomen. De resultaten van dit onderzoek moeten uiteindelijk zorgen voor een verbeterde mobiliteit in de regio Eindhoven.