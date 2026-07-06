Veldhoven vernieuwt route Sondervick-Kromstraat-De Plank

De gemeente Veldhoven werkt aan plannen om de route Sondervick-Kromstraat-De Plank te vernieuwen. De werkzaamheden moeten zorgen voor meer verkeersveiligheid, een betere leefomgeving en meer groen.

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In Veldhoven wordt gewerkt aan een nieuw ontwerp voor de route Sondervick-Kromstraat-De Plank. Op 7 mei kregen inwoners en ondernemers de kans om mee te denken over de plannen tijdens een speciale informatiebijeenkomst.

De vernieuwing van de route is volgens de gemeente nodig om de verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren. Daarnaast moet het project bijdragen aan een fijnere leefomgeving en meer ruimte voor groen. Welke concrete aanpassingen er worden gedaan, is nog niet bekend.

Het traject loopt door verschillende delen van Veldhoven, waardoor de veranderingen invloed kunnen hebben op omwonenden en ondernemers. De gemeente benadrukt het belang van inspraak en heeft daarom de bijeenkomst georganiseerd om ideeën en zorgen van betrokkenen te verzamelen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden starten en hoe lang het project zal duren. De gemeente werkt aan een plan van aanpak en zal de komende tijd meer details bekendmaken.