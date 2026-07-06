Taxibusje botst tegen paal en boom, bestuurder onwel

Een taxibusje is maandagochtend tegen een verkeerspaal en een boom gebotst in Veldhoven. Het ongeluk gebeurde op de Sterrenlaan.

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De man werd onwel en raakte van de weg. De bus reed vervolgens de berm in. De bestuurder is nagekeken in de ambulance. Het is onduidelijk of de man mee moest naar het ziekenhuis. Er zaten op het moment van het ongeluk geen andere passagiers in de wagen.