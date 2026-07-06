Navigatie overslaan
Ontdek

Taxibusje botst tegen paal en boom, bestuurder onwel

Vandaag om 12:15 • Aangepast vandaag om 12:54
Het busje botste op een paal en tegen een boom (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
Het busje botste op een paal en tegen een boom (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

Een taxibusje is maandagochtend tegen een verkeerspaal en een boom gebotst in Veldhoven. Het ongeluk gebeurde op de Sterrenlaan. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man werd onwel en raakte van de weg. De bus reed vervolgens de berm in. 

De bestuurder is nagekeken in de ambulance. Het is onduidelijk of de man mee moest naar het ziekenhuis. Er zaten op het moment van het ongeluk geen andere passagiers in de wagen. 

  • Het busje botste op een paal en tegen een boom (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
    Het busje botste op een paal en tegen een boom (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • Het busje botste op een paal en tegen een boom (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.