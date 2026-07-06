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Farmaceutisch bedrijf ontruimd: 15 mensen met hoofdpijn na storing machine

Vandaag om 13:07 • Aangepast vandaag om 15:52

Een farmaceutisch bedrijf aan de Touwslagerij in Zevenbergen is maandagmiddag ontruimd nadat vijftien mensen last kregen van hoofdpijn. Tien mensen zijn behandeld door ambulancepersoneel. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis, dat meldt de Veiligheidsregio.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Bij het bedrijf Brocacef Maatmedicatie worden medicijnen verpakt in medicijnrollen. Er waren ongeveer zeventig mensen aanwezig in het pand.  

"Zeer waarschijnlijk is het probleem ontstaan in een machine in het bedrijf. Tijdens een kortsluiting zijn er bepaalde stoffen vrijgekomen", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Die stoffen hebben waarschijnlijk gezorgd voor klachten. Het gaat om een machine die medicatie verpakt.

Penetrante geur
De brandweer werd rond kwart voor een opgeroepen voor een penetrante geur in het bedrijf. Uit metingen van de brandweer bleek niets bijzonders. Uit voorzorg werd het pand alsnog ontruimd en geventileerd. 

Het gebied is afgezet met linten. 

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