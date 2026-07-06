Hilvarenbeek bespreekt coalitieakkoord en benoemt wethouders

De gemeenteraad van Hilvarenbeek vergadert donderdagavond over het coalitieakkoord 2026-2030. Tijdens de bijeenkomst worden ook de nieuwe wethouders benoemd.

Gevonden voor jou

Donderdag 9 juli om half acht ’s avonds komt de gemeenteraad van Hilvarenbeek bijeen om het coalitieakkoord “Echte keuzes, nieuwe kansen” te bespreken. Dit akkoord is opgesteld door de Hilvarenbeekse VVD en CDA Hilvarenbeek.

Formateur Tanja Klip-Martin zal het akkoord officieel overhandigen aan de gemeenteraad. In het document staan de plannen van de nieuwe coalitie voor de komende vier jaar. Na de overhandiging gaan de raadsleden hierover met elkaar in debat.

Benoeming wethouders

Naast het debat over het coalitieakkoord staat ook de benoeming van nieuwe wethouders op de agenda. Na de vaststelling van het akkoord zal het nieuwe college van burgemeester en wethouders het akkoord verder uitwerken in een collegeprogramma.

De vergadering vindt plaats in de raadszaal van Hilvarenbeek. Belangstellenden kunnen de bijeenkomst daar bijwonen of online volgen via de livestream.