Voormalig notarishuis te koop in Berlicum: ‘Dit huis verdient activiteit'

Een karakteristiek rijksmonument uit 1860 staat te koop in Berlicum. Veel mensen in het dorp kennen de statige villa aan de Hoogstraat vooral als ‘de notariswoning’. In 1928 nam notaris Dolk zijn intrek in het pand en vanaf 1937 was er notariskantoor Wedemeijer gevestigd.

Yvonne Vogelenzang Geschreven door

Na notaris Dolk trok in 1937 notariskantoor Wedemeijer in het pand. “Het was het kantoor van mijn opa en later van mijn vader en mijn zus”, vertelt Stephanie Wedemeijer. Toen haar vader in de jaren zeventig het stokje overnam van haar opa, besloot hij het kantoor te verplaatsen naar het koetshuis en trok het gezin in de villa.

Notaris Wedemeijer senior en notaris Wedemeijer junior samen in het kantoor (privéfoto familie Wedemeijer).

Een plek met warme jeugdherinneringen, vertelt Stephanie: "Het was een fijn huis met veel kamers. We zaten het meeste in de serre, dat was zo’n gezellige plek. En dan had je de eetkamer, waar met feestdagen de tafel prachtig gedekt werd. De salon was de mooie kamer waar mijn zus en ik niet vaak kwamen en mijn vader had ook nog een speciale ontvangstkamer voor bezoek.”

Het huis kent een lange historie, wat ook in de villa is terug te zien. “Over elk hoekje binnen en buiten valt wel wat te vertellen. Zo heeft de slaapkamer boven een hele bijzondere deur. In de tijd van notaris Dolk had je de Bende van Oss, die in de buurt veel overvallen pleegde. Hij was daar blijkbaar zo bang voor dat hij in de slaapkamer een dikke stalen deur met heel veel sloten liet maken. Die zit er nu nog steeds.”

De badkamer in de villa aan de Hoogstraat (foto: Senna van Eerd in opdracht van Lelieveld Makelaardij).

Een van de plekken die haar het meest dierbaar is, ligt in de achtertuin. “Daar is een vijvertje dat ooit is aangelegd door mijn oom, die al op jonge leeftijd verongelukte. Mijn ouders hebben dat vijvertje daarom altijd zo gelaten. Vanuit de serre heb je er een mooi uitzicht op. Bij de vijver komen vaak eekhoorns om water te drinken en veel vogels komen zich erin wassen. Dat is zo’n mooi schouwspel.”

De achtertuin met het vijvertje (foto: Senna van Eerd in opdracht van Lelieveld Makelaardij).

De villa en het ernaast gelegen koetshuis tellen samen maar liefst veertien kamers. Stephanie en haar zus zijn inmiddels al heel lang het huis uit en hun vader overleed enkele jaren geleden. Het notariskantoor was toen al verhuisd naar een andere locatie. “Mijn moeder woonde er nog in haar eentje”, vertelt Stephanie. “Het werd voor haar echt veel te groot. Daarom is ze verhuisd en staat het nu te koop.” De woonoppervlakte bedraagt in totaal 578 vierkante meter. De grootte van het perceel is 3925 vierkante meter. Behalve de villa en het koetshuis vind je op het perceel ook nog een dubbele garage, een tuinhuis en twee bergingen. De vraagprijs is 1.895.000 euro. “Ik ben heel benieuwd wie er komt wonen”, zegt Stephanie. “Ik hoop vooral dat er weer volop leven in komt. Het is een huis voor een grote familie of misschien zelfs wel meerdere families, of voor iemand met een bedrijf. In elk geval zou het mooi zijn als er veel activiteit terugkeert. Dat is er door de geschiedenis heen altijd geweest en dat verdient het huis ook echt.”