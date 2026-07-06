Informatieavonden over brandstofleiding Defensie afgelast

De informatieavonden over de nieuwe brandstofleiding van Defensie tussen Klaphek en Best zijn uitgesteld. Dit geldt ook voor de bijeenkomst op 8 juli in Esch.

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Defensie heeft de publicatie over de nieuwe brandstofleiding tussen Klaphek, bij IJsselstein, en Best uitgesteld. Hierdoor gaan de geplande informatiebijeenkomsten voorlopig niet door. Voor inwoners van Best vervalt onder meer de inloopavond op woensdag 8 juli in Dorpshuis De Es in Esch.

Ook de eerder geplande online bijeenkomst op donderdag 25 juni is niet doorgegaan. Het ministerie heeft laten weten dat er nieuwe data voor de bijeenkomsten komen, maar wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend.

Nieuwe planning volgt

Zodra er meer duidelijkheid is over de voortgang van het project, zal Defensie dit bekendmaken via de officiële kanalen. Dit omvat ook informatie over de vervanging van de pijpleiding en de bijbehorende bijeenkomsten.

De brandstofleiding tussen Klaphek en Best speelt een belangrijke rol in het netwerk van Defensie. Het project heeft invloed op meerdere locaties, waaronder delen van Brabant.