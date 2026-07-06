Best werkt aan akkoord voor fusie met Oirschot

De gemeenteraad van Best heeft een conceptakkoord opgesteld voor de periode van september 2026 tot 1 januari 2028. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen die de gemeente wil oppakken voordat de fusie met Oirschot plaatsvindt. Inwoners kunnen tot 23 augustus hun mening geven over het akkoord.

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Het conceptakkoord van de gemeenteraad van Best is klaar en richt zich op de periode die loopt tot aan de fusie met Oirschot op 1 januari 2028. De raad wil dat inwoners meedenken over de inhoud van dit akkoord. Zij kunnen aangeven wat volgens hen niet mag ontbreken en welke onderwerpen extra aandacht verdienen.

Vanaf maandag 6 juli kunnen inwoners hun mening geven. Dit kan online via een speciaal platform of mondeling tijdens de raadsavond op donderdag 31 augustus. Voor mondelinge reacties moeten geïnteresseerden zich uiterlijk die dag voor twaalf uur aanmelden bij de griffie.

Wat gebeurt er met reacties?

Alle reacties worden door de gemeenteraad gelezen en beoordeeld. Op basis van deze inbreng kan het conceptakkoord worden aangepast. Het definitieve besluit over het akkoord wordt op vrijdag 8 september genomen.

Met het akkoord wil de gemeenteraad de belangrijkste onderwerpen en plannen voor de komende anderhalf jaar vastleggen. Deze periode is bedoeld om de overgang naar de fusie met Oirschot soepel te laten verlopen.

Het volledige conceptakkoord is in te zien via de website van de gemeente Best. Voor vragen kunnen inwoners contact opnemen met de griffie van de gemeente Best via e-mail of telefoon.