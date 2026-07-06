Roeland van Hooff benoemd tot Ridder in Eersel

Roeland van Hooff heeft een Koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger. Hij mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Burgemeester Wim Wouters reikte hem deze eer uit in de gemeente Eersel.

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De onderscheiding is een erkenning voor Roelands brede en langdurige betrokkenheid bij verschillende organisaties in Eersel en de regio. Hij is actief in het gildewezen, waar hij een leidende rol vervult binnen Kring Kempenland. Deze kring vertegenwoordigt tientallen schuttersgilden in de Kempen. Ook bij Gilde Sint Lucia in Steensel en de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden is zijn bijdrage groot.

Betrokken bij natuurbeheer

Naast zijn werk voor het gilde zet Roeland zich al decennia in voor natuur- en wildbeheer. Hij bekleedt bestuursfuncties bij de jagersvereniging in Steensel en de Wildbeheereenheid Zuidoost Kempen. Bovendien coördineerde hij de totstandkoming van het boek Jacht en faunabeheer, uitgegeven door Stichting Jachtopleidingen Nederland.

Ook op maatschappelijk vlak heeft Roeland veel betekend. Hij was initiatiefnemer van de dorpsraad en heeft als oud-wethouder van Eersel en voorzitter van de lokale Stichting 4 en 5 mei-herdenking een belangrijke rol gespeeld.

Roeland van Hooff wordt geprezen als een verbinder die mensen en organisaties samenbrengt en zich met grote betrokkenheid inzet voor de gemeenschap. De benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is een blijk van waardering voor zijn jarenlange vrijwillige inzet.