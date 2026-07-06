Kempenerpop vindt nieuwe locatie bij sportvelden RKVV Waalre

Muziekfestival Kempenerpop verhuist dit jaar naar de sportvelden van RKVV Waalre. Het evenement op 18, 19 en 20 september kan niet doorgaan op de oude locatie door de komst van een noodopvang voor asielzoekers.

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Het jaarlijkse Kempenerpop vindt in september plaats op een nieuwe locatie. Het festival verhuist naar de sportvelden aan de Dreefstraat in Waalre, omdat op het voormalige Boerenbondterrein aan de Willibrorduslaan vanaf half juli een tijdelijke opvang voor asielzoekers wordt geopend.

De noodopvang biedt plek aan 150 mensen en blijft maximaal zes maanden in gebruik. Hierdoor moest de organisatie van Kempenerpop, samen met de gemeente, op zoek naar een alternatief. De keuze viel op het terrein van voetbalvereniging RKVV Waalre, waar een aantal velden beschikbaar wordt gesteld.

Nieuwe plek voor verbinding

Kempenerpop draagt al meer dan veertig jaar bij aan het gemeenschapsgevoel in de regio. Het gratis festival biedt een mix van live muziek, dj's en activiteiten voor kinderen. Volgens de organisatie is het motto 'muziek als verbinding' ook op de nieuwe locatie volledig mogelijk, dankzij de samenwerking met RKVV Waalre en de positieve ontvangst door de buurt.

Om het evenement soepel te laten verlopen, zijn er afspraken gemaakt met de omwonenden. Geluidsnormen, eindtijden en verkeersmaatregelen moeten overlast beperken. Bewoners in de omgeving zijn hierover geïnformeerd via een brief.

Wat maakt Kempenerpop uniek?

Het festival draait volledig op vrijwilligers en biedt een laagdrempelig programma dat mensen uit de regio samenbrengt. Naast muziek worden er ook activiteiten georganiseerd voor gezinnen, waardoor Kempenerpop toegankelijk is voor een breed publiek.

Voor meer informatie over het programma en praktische zaken kunnen bezoekers terecht op de website van Kempenerpop.