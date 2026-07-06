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File op A2 richting Eindhoven door bakstenen op de weg

Vandaag om 14:07 • Aangepast vandaag om 14:34
Foto: Rico Vogels/SQ Vision
Foto: Rico Vogels/SQ Vision

Op de A2 bij Leende is maandagmiddag file, nadat een stuk of tien bakstenen op de snelweg terecht waren gekomen. Een file volgde en twee auto's botsten tegen elkaar. Eén auto raakte flink beschadigd bij een voorwiel. Niemand raakte gewond. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het is niet duidelijk waar de stenen vanaf zijn gevallen. Om de stenen te ruimen, is één rijstrook afgesloten. Verkeer in de richting van Eindhoven moet daarom rekening houden met een vertraging van ongeveer twintig minuten. 

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