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File op A2 richting Eindhoven door bakstenen op de weg
Vandaag om 14:07 • Aangepast vandaag om 14:34
Op de A2 bij Leende is maandagmiddag file, nadat een stuk of tien bakstenen op de snelweg terecht waren gekomen. Een file volgde en twee auto's botsten tegen elkaar. Eén auto raakte flink beschadigd bij een voorwiel. Niemand raakte gewond.
Het is niet duidelijk waar de stenen vanaf zijn gevallen. Om de stenen te ruimen, is één rijstrook afgesloten. Verkeer in de richting van Eindhoven moet daarom rekening houden met een vertraging van ongeveer twintig minuten.
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