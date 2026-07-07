4Daagse verlegt route en slaat deel van Beers over, Anny moet erom huilen

Bewoners van de Elstweg, Doctor Moonsweg en Jan van Daalstraat in Beers zijn diep teleurgesteld nu hun straten worden overgeslagen tijdens de Nijmeegse 4Daagse. Al jaren komen de lopers op de vierde dag van het wandelevenement door hun straat, maar dat is tot hun teleurstelling nu voorbij.

Bewoners van de drie straten ontvingen vorige maand een brief van de gemeente waarin werd aangekondigd dat de route tussen Grave en Beers is aangepast. De wandelaars lopen tussen Gassel en Beers voortaan langs de Kraaijenbergse plassen. Volgens de organisatie zorgt dat niet alleen voor een rustiger parcours, maar ook voor een aantrekkelijkere wandelervaring. Militairen volgen juist een andere lijn: zij lopen tussen Grave en Beers over de provinciale weg. Henrie Groenen woont op de hoek van de Jan van Daalstraat en de burgemeester Thijssenstraat. "Voor zover ik weet is er toch wel een grote droefenis bij iedereen, wij zijn zelf een dag van streek geweest toen we het nieuws hoorden."

Hoogtepunt van het jaar

Groenen had de voorbereiding op een van de leukste dagen in Beers al getroffen. "Wij zijn al op donderdag druk bezig met het maken van appeltaart en soep, stoelen klaarzetten, vlaggetjes ophangen. Onze kinderen lopen alle drie mee en die zouden hier dan net als veel bekenden even komen pauzeren. Het is wel een hoogtepunt van het jaar ja, maar helaas dat gaat niet door." "Ik vind het heel erg jammer", zegt Anny van de Leuvert die aan de overkant van de straat woont. Ze is slecht ter been en keek de laatste edities van achter het raam in haar woning. Ze laat een traan als ze denk aan alle mooie herinneringen langs de kant van de weg. "Militairen zaten hier voor de deur uit te rusten, maar het mooiste was dat mijn broer meeliep en die kwam hier koffiedrinken en eten."

Met de nieuwe route hopen de organisatie, gemeente en provincie de drukte in goede banen te leiden (foto: Stichting de 4Daagse).

Boze buurt verzamelt handtekeningen

Veel buurtbewoners zijn teleurgesteld dat ze niet betrokken zijn in de besluitvorming van de gemeente en 4Daagse en zijn een handtekeningenactie gestart om de route vanaf 2027 weer door hun straten te krijgen. De gemeente heeft laten weten dat volgend jaar opnieuw naar de route wordt gekeken. Voor bewoners van de Jan van Daalstraat verandert er dit jaar niets meer. Verrassing

Ook Hilke van der Mark van Hotel-restaurant de Bungelaer werd verrast door het nieuws dat de 50 kilometer route van de 4Daagse nu pal langs haar horecagelegenheid komt. "We wisten van niets en lazen het online." Ze is wel heel blij dat ze nu heel wat extra klandizie zal krijgen, maar snapt de teleurstelling in de Jan van Daalstraat ook. Volgens de 4Daagse is de parcourswijziging nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren. “Met deze wijziging verbeteren we de doorstroming en houden we de omgeving bereikbaar”, zegt Hans Teunissen, hoofd Mobiliteit van de 4Daagse. “We willen dat het evenement goed verloopt voor wandelaars, maar ook werkbaar blijft voor bewoners.” Reactie burgemeester

Burgemeester Marieke Moorman zei tegen Omroep Land van Cuijk dat ze begrijpt dat bewoners teleurgesteld zijn. “Sommige mensen rekenen op lopers die voor hun huis voorbijkomen. Ik denk dat de aanpassingen wel meevallen, maar ik begrijp de teleurstelling.”