Beveiliging bij bedrijven in haven Moerdijk niet overal op orde

Vijftig bedrijven in de zeehavens van Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen zijn vorige week gecontroleerd door de Zeehavenpolitie. Er werd gekeken of beveiligers zich aan de regels houden. Bij meerdere bedrijven zijn overtredingen ontdekt. Een aantal beveiligers moest zelfs meteen stoppen met werken.

De Zeehavenpolitie deed de controles samen met het Intergemeentelijk Haventeam en toezichthouders van Port of Moerdijk en North Sea Ports.

De controles gingen over zowel nationale- als internationale regels. Beveiligers moeten aan verschillende wettelijke eisen voldoen. Bedrijven in zeehavens zijn daarnaast ISPS-plichtig. ISPS is een internationaal veiligheidscertificaat binnen de scheepvaart, waaruit blijkt dat bedrijven voldoen aan de strenge veiligheidsnormen in de haven.

Meerdere overtredingen

Bij de controles bleek dat sommige beveiligers geen volledig uniform droegen of niet de juiste opleiding hadden. Ook waren er bij een aantal beveiligers problemen met de legitimatiepas. In een aantal gevallen moest de beveiliger meteen stoppen met werken. Zij werden vervangen door een andere beveiliger.

De bedrijven die in overtreding waren, krijgen de kans om dingen te verbeteren. Daarna komt er een nieuwe controle. Als blijkt dat de regels dan weer niet in orde zijn, kan de burgemeester maatregelen nemen, zoals het opleggen van een dwangsom. Ook lopen bedrijven het risico dat ze hun benodigde certificering kwijtraken.

Efficiënte samenwerking

De politie, gemeenten en havenbedrijven werken in de zeehavens steeds vaker samen. De politie laat weten dat dit soort gezamenlijke controles in de toekomst vaker gaan gebeuren.