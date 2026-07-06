Kindertekeningen worden kunst op Vlagheideberg

Drie kindertekeningen zijn gekozen voor het kunstproject ‘Dieren van de Vlagheide’ op de Vlagheideberg. Schapen en koeien gaan helpen om de ontwerpen zichtbaar te maken in het landschap.

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De winnende ontwerpen van de tekenwedstrijd zijn afgelopen week geselecteerd door kinderburgemeester Layla en wethouder Kunst en Cultuur Wern van Asseldonk. In totaal hadden kinderen uit Meierijstad 85 tekeningen ingestuurd, waarvan uiteindelijk drie ontwerpen werden gekozen. Het gaat om een giraf van Evi (6 jaar), een leeuwhondaap van Rosie (6 jaar) en een schildpad/lieveheersbeestje van Pem (8 jaar).

Kunstenaars Mischa en Jeroen Doorenweerd gaan de tekeningen de komende weken op schaal projecteren in de weides op de Vlagheideberg. Vervolgens worden de contouren afgegraasd door schapen en koeien, die hiermee als ‘medekunstenaars’ bijdragen aan het project. Lokale schapenhouders en veehouders werken mee om de lijnen en vormen zichtbaar te maken. Het resultaat moet vanaf september 2026 te zien zijn, zowel vanaf de grond als vanuit de lucht.

Oases en sculpturen

Naast de tekeningen komen er ook drie cirkelvormige rustpunten, zogenoemde oases, op de Vlagheideberg. Deze zijn omsloten door begroeiing en bevatten bijzondere sculpturen en zitplekken. Vanuit deze oases is er uitzicht op de afgegraasde tekeningen in het landschap. Zo ontstaat een directe verbinding tussen de verschillende onderdelen van het kunstproject.

De officiële opening van ‘Dieren van de Vlagheide’ staat gepland voor het voorjaar van 2027. Tot die tijd wordt er gewerkt aan het zichtbaar maken van de ontwerpen en de aanleg van de oases. Het kunstproject is een samenwerking tussen de gemeente Meierijstad en Kunststichting Meierijstad.

Met dit project wordt de Vlagheideberg een plek waar natuur, recreatie en kunst samenkomen. Nieuw aangelegde paden moeten bezoekers extra laten genieten van de omgeving en de kunstwerken.