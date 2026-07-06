Stijn Kuijsten verlengt contract en sluit aan bij Jong PSV

Doelman Stijn Kuijsten heeft zijn contract bij PSV verlengd tot de zomer van 2028 en maakt definitief de overstap naar Jong PSV. De achttienjarige keeper is al bijna tien jaar actief binnen de jeugdopleiding van de Eindhovense club.

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Kuijsten begon zijn carrière bij PSV in 2018 en tekende zes jaar later zijn eerste profcontract. Nu heeft de jonge doelman een nieuwe overeenkomst ondertekend die hem tot 2028 aan de club verbindt. Hij heeft de afgelopen twee seizoenen gespeeld bij PSV O19, waar hij zijn debuut maakte in de UEFA Youth League en ook al meerdere keren bij de selectie van Jong PSV zat.

Vanaf komend seizoen sluit Kuijsten definitief aan bij Jong PSV, de beloftenploeg van de club. De keeper kijkt uit naar deze nieuwe stap in zijn carrière en is blij om opnieuw samen te werken met Stijn Schaars, die hij nog kent uit zijn tijd bij PSV O16. "Ik ben ontzettend blij dat ik mijn toekomst bij PSV kan voortzetten," zegt hij.

Jeugdinternational met potentie

Kuijsten heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot jeugdinternational en heeft al ervaring opgedaan op hoger niveau. Technisch manager Jan Vennegoor of Hesselink prijst de stappen die de doelman heeft gemaakt. Hij benadrukt dat Kuijsten klaar is om zijn ontwikkeling voort te zetten en dat de club hem daarbij zal ondersteunen.

Met de contractverlenging en de definitieve overgang naar Jong PSV breidt Kuijsten zijn bijna tienjarige band met de club verder uit. Voor de jonge keeper liggen er nu kansen om zich verder te bewijzen in het betaald voetbal.