Minder eikenprocessierupsen door natuurvriendelijk beheer

De gemeente Drimmelen heeft minder last van eikenprocessierupsen dankzij een natuurvriendelijke aanpak. Met vlinderfilterhotels en bloemrijke bermen worden meer natuurlijke vijanden aangetrokken. Dit zorgt ervoor dat het aantal rupsen in de toekomst verder kan afnemen.

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De eikenprocessierups veroorzaakt in de zomermaanden overlast door zijn brandharen. Deze haren kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen veroorzaken bij mensen en dieren. De rupsen zijn actief tussen half mei en half juni en veranderen halverwege juli in vlinders. Ook daarna blijft er overlast door achtergebleven brandharen in de nesten.

Om de overlast te verminderen, brengt de gemeente nesten in kaart via meldingen en controles. Op drukke plekken zoals bij scholen, speeltuinen en fietspaden worden nesten met voorrang weggehaald. Dit gebeurt door ze weg te zuigen. De verwijderde nesten worden vervolgens naar een gespecialiseerd bedrijf gebracht.

Vlinderfilterhotels en nuttige insecten

Bij het gespecialiseerde bedrijf ontwikkelen de rupsen zich verder tot poppen, die in zogenaamde vlinderfilterhotels worden geplaatst. In deze nesten leven ook nuttige insecten zoals sluipwespen en gaasvliegen, die natuurlijke vijanden zijn van de eikenprocessierups. Volwassen insecten kunnen via kleine openingen uit het hotel wegvliegen, terwijl schadelijke rupsen achterblijven.

Daarnaast onderzoekt Drimmelen hoe bermen anders beheerd kunnen worden. Door meer bloemen te laten groeien en het maaibeleid aan te passen, worden insecten en vogels aangetrokken die de rupsen opeten. Bloemrijke bermen dragen zo bij aan een duurzame oplossing.

De gemeente vraagt inwoners om nesten in de openbare ruimte te melden. Deze meldingen helpen bij het snel en gericht aanpakken van de overlast.