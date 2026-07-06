Gemeente Drimmelen investeert in sportaccommodaties

De gemeente Drimmelen wil met drie voorstellen de toekomst van sportvoorzieningen en dorpshuizen veiligstellen. Het college van burgemeester en wethouders legt een integraal kader voor aan de gemeenteraad. Op 9 juli worden de plannen besproken.

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De voorstellen zijn gebaseerd op evaluaties die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Hieruit bleek dat het huidige beheer en de exploitatie van sportaccommodaties en dorpshuizen niet altijd aansluiten bij de praktijk. Het college wil met een nieuwe aanpak zorgen voor duidelijkheid en betere samenwerking.

Een belangrijk onderdeel van de plannen is het Beheerplan Sportparken. Dit document beschrijft welke voorzieningen onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen en welke taken bij sportverenigingen liggen. Hockeyvelden blijven bijvoorbeeld bij de gemeente, terwijl andere voorzieningen door clubs worden beheerd. Sportverenigingen zijn nauw betrokken bij het opstellen van dit plan.

Onderzoek naar exploitatie

Ook voor dorpshuizen en zwembaden wordt naar de toekomst gekeken. Diverse exploitatieovereenkomsten lopen binnenkort af, en daarom wil de gemeente in 2027 een onderzoek uitvoeren. Dit moet leiden tot duurzame modellen waarmee deze accommodaties langdurig behouden kunnen blijven.

Investering in waterveld

Een opvallend onderdeel van het plan is een investering bij de Madese Hockeyclub MHC. Hier wordt voorgesteld een waterveld aan te leggen, dat water kan hergebruiken. Het totale project kost ruim 1,1 miljoen euro, waarvan de gemeente 941.000 euro bijdraagt. De hockeyclub zelf betaalt 160.000 euro.

De gemeenteraad bespreekt de plannen op dinsdag 9 juli. Het doel van het college is om maatschappelijke accommodaties en sportvoorzieningen toekomstbestendig te maken.