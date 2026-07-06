Hoogste punt bereikt bij bouw Bollemeer II in Galder

In Galder is bij de bouw van de woningen van Bollemeer II het hoogste punt bereikt. Het bouwproject bestaat uit twaalf rijwoningen verdeeld over twee woonblokken. Het derde CPO-project van het dorp is naar verwachting eind 2026 klaar.

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De bouw van Bollemeer II startte in februari, toen de toekomstige bewoners een tijdcapsule onder de toekomstige woningen ingroeven. Nu, op 26 juni, heeft bouwbedrijf Maas-Jacobs het hoogste punt van de bouw bereikt, een belangrijke mijlpaal.

Het project bestaat uit twee woonblokken met in totaal twaalf grondgebonden rijwoningen. Het is het derde project in Galder dat is ontwikkeld onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij deze vorm van bouwen werken toekomstige bewoners samen met de gemeente en bouwpartners om hun woningen te realiseren.

Intensieve samenwerking

CPO Bollemeer fase II is een intensief samenwerkingsproject tussen de toekomstige bewoners, de gemeente en meerdere bouwpartners. Het ontwerp en de constructie zijn verzorgd door Schoenmakers Advies uit Zundert. Spotts! Bouwkundig Adviesbureau trad op als adviseur voor de CPO-groep, terwijl Maas-Jacobs verantwoordelijk is voor de bouw.

De verwachting is dat de woningen eind dit jaar gereed zijn, waarmee het dorp er twaalf nieuwe woningen bij krijgt.