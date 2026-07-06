Gemeenten op het matje geroepen bij minister vanwege te weinig asielopvang

De gemeenten Gemert-Bakel en Valkenswaard moeten op het matje komen bij het ministerie van Asiel en Migratie. Ze voldoen niet aan hun wettelijke taak om voor voldoende asielopvang te zorgen. Minister Bart van den Brink heeft deze gemeenten al eerder een brief gestuurd omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet, maar kreeg nul op het rekest. Ook gesprekken met ambtenaren hielpen niet.

De gesprekken die Van den Brink nu gaat voeren met burgemeesters en wethouders van de gemeenten moeten ervoor zorgen dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen.

De regering gaat met de gemeenten afspraken maken over het beschikbaar stellen van een locatie voor een azc. Ook volgen er afspraken over wanneer dit klaar moet zijn. De verantwoordelijke wethouders worden uitgenodigd voor een gesprek daarover op het ministerie, schrijft NOS .

Spreidingswet

Zo ver is het nu nog niet. De spreidingswet kent zes fases, van het vaststellen welke gemeenten niet voldoende locaties beschikbaar stellen (fase 1) tot gedwongen realisatie van opvang (fase 6). De betrokken gemeenten gaan nu van fase 2 naar fase 3.

"De spreidingswet is van kracht en voeren we uit. Daar hoort ook bij dat gemeenten die niet voldoen aan de wettelijke taak hierop worden aangesproken", zegt minister Van den Brink. "Ik hoop er vanzelfsprekend met gemeenten uit te komen, want iedereen moet zijn bijdrage leveren."

Meerdere gemeenten

Minister Bart van den Brink stuurde de gemeenten al eerder een brief omdat ze tot nu toe te weinig asielopvang regelen. Daar reageerden ze niet op. Ook gesprekken met ambtenaren hielpen niet.

Naast Gemert-Bakel en Valkenswaard worden ook Aalten, Achtkarspelen, Bergen (Limburg), Beverwijk, Overbetuwe, Sluis, Voerendaal en Westland onder toezicht gesteld.

Volgens Van den Brink zijn er in totaal zo'n honderd gemeenten die te weinig asielopvang regelen. De minister verwacht dan ook dat er meer gemeenten zich moeten gaan melden.