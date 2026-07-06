Grote partij illegale tabak en vapes gevonden bij controle in Den Bosch

Bij een controle in Den Bosch zijn grote hoeveelheden illegale tabaksproducten en verboden vapes gevonden. Dat schrijft Handhaving Den Bosch maandag op Instagram.

Er werden vijfduizend illegale sigaretten en 350 verboden vapes in beslag genomen. Ook werden nicotinezakjes, illegale shishatabak, shag, smaakaccessoires en e-liquids gevonden.

Handhaving voerde de controle uit samen met de NVWA en de douane. Volgens Team Handhaving pakken ze hiermee de handel in illegale producten aan.