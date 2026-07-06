Fatbiker zwaargewond na botsing met vrachtwagen in Oss

Een bestuurder van een fatbike is maandagmiddag zwaargewond geraakt na een botsing met een vrachtwagen aan Markermeer in Oss. Het slachtoffer is gereanimeerd en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van de kruising met het Veluwemeer. Er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen.

Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De weg is dicht voor onderzoek.