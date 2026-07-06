Werkzaamheden Violierstraat duren tot oktober

De herinrichting van de Violierstraat loopt vertraging op door extra werkzaamheden aan de water- en gasleiding. Hierdoor wordt de afronding pas na de bouwvakvakantie verwacht, eind oktober.

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De werkzaamheden aan de Violierstraat zouden oorspronkelijk eerder afgerond zijn, maar het vervangen van de water- en gasleiding zorgt voor vertraging. Dit betekent dat bewoners en weggebruikers langer hinder ondervinden. De bouwvakvakantie geeft tijdelijk wat verlichting, omdat de President Kennedylaan dan weer in beide richtingen geopend is.

Afsluitingen en hinder

Hoewel de President Kennedylaan tijdens de vakantie open is, blijven de afslagen naar de Violierstraat en de Mellesingel afgesloten. Na de bouwvakvakantie wordt de President Kennedylaan opnieuw dichtgezet, waardoor verkeer van de Loopkantstraat naar de Bronkhorstsingel niet mogelijk is. Ook het voet- en fietspad tussen de Anjelierstraat en de President Kennedylaan wordt pas na de vakantie aangelegd.

Gladheid door hitte

Bij de rotonde bij het busstation, op de kruising Kastanjelaan-Violierstraat, vraagt de gemeente extra voorzichtigheid. Door de extreme warmte is bitumen uit het asfalt omhoog gekomen, wat kan zorgen voor een glad wegdek. Verkeersborden geven een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur aan en waarschuwen voor slipgevaar.

Omwonenden en weggebruikers moeten rekening houden met de aangepaste verkeerssituatie tot de afronding van de werkzaamheden eind oktober.