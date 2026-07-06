Finishlocatie ZLM Tour in Bergen op Zoom gemarkeerd

De wielerzuilen in Bergen op Zoom markeren de finishlocatie van de ZLM Tour op 4 september. Renners starten die dag in Roosendaal en leggen ruim 200 kilometer af door West-Brabant en Zeeland.

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Met het plaatsen van de wielerzuilen is het aftellen naar de ZLM Tour officieel begonnen. De internationale wielerwedstrijd eindigt op 4 september in Bergen op Zoom, waar de renners vanaf 15.00 uur drie lokale rondes rijden. De finish op de Gertrudisboulevard staat gepland rond 16.00 uur.

Het evenement geldt als een visitekaartje voor Bergen op Zoom. De gemeente benadrukt dat de komst van de ZLM Tour zowel inwoners als bezoekers op een unieke manier bij de wielersport betrekt. De sfeer rondom het parcours moet zorgen voor een feestelijke dag vol sportieve hoogtepunten.

Verkeersmaatregelen

Om de wedstrijd veilig te laten verlopen, worden er op vrijdag 4 september tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen in de stad. Bewoners van de finishlocatie krijgen vooraf een brief met informatie over bereikbaarheid en omleidingen. Verkeersregelaars staan op verschillende plekken om het verkeer in goede banen te leiden.

Meer informatie over het parcours, de bereikbaarheid en de verkeersmaatregelen volgt via de website van de gemeente Bergen op Zoom.