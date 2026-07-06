Breda investeert in verduurzaming De Krogten en De Mark

Gemeente Breda en provincie Noord-Brabant investeren samen 500.000 euro in de verduurzaming van bedrijventerreinen De Krogten en De Mark. Het startsein is maandag gegeven bij CM.com. De investeringen lopen tot 2030 en richten zich op vergroening, circulariteit en energie.

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De bedrijventerreinen De Krogten en De Mark zijn geselecteerd voor de provinciale regeling Grote Oogst. Deze regeling stimuleert duurzame projecten om terreinen toekomstbestendig te maken. Hierbij wordt onder meer gekeken naar energie, water, groen en het gebruik van grondstoffen.

De eerste projecten starten na de zomer. Ondernemers op de terreinen dragen zelf ook financieel bij. Dit verlaagt de drempel voor initiatieven zoals het vergroenen van percelen, efficiënter gebruik van grondstoffen en het uitwisselen en opslaan van energie. Het bedrijf CM.com, waar de bijeenkomst plaatsvond, heeft al een groene campustuin van 3.000 vierkante meter ontwikkeld.

Klimaatadaptatie

De investeringen richten zich ook op klimaatadaptatie. Dit betekent dat de terreinen beter worden voorbereid op extreme weersomstandigheden, zoals hitte en hevige regenval. Door het aanleggen van schaduwrijke plekken, wateropvang en verkoelingsmogelijkheden wordt niet alleen de werkomgeving verbeterd, maar ook de samenwerking tussen ondernemers versterkt.

Samenwerking Breda en provincie

De aanpak is een samenwerking tussen de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant, bedrijvenverenigingen en lokale ondernemers. Volgens de voorzitters van de bedrijvenverenigingen biedt dit een stevige basis om de terreinen verder te verduurzamen. Breda wil bedrijventerreinen die groener, gezonder en beter voorbereid zijn op de toekomst.

De Krogten en De Mark zijn twee van de achttien terreinen in Brabant die onderdeel zijn van Grote Oogst. Deze provinciale aanpak stimuleert verduurzaming op diverse locaties in Noord-Brabant.