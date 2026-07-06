Eersel Ontmoet brengt inwoners samen

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid organiseert Cordaad Welzijn in september Eersel Ontmoet. Dit initiatief laat inwoners zien welke activiteiten in de gemeente Eersel zorgen voor ontmoeting en verbinding.

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Van 24 tot en met 30 september vindt de landelijke Week tegen Eenzaamheid plaats. In die week staat in Eersel ontmoeting centraal dankzij Eersel Ontmoet, een initiatief van Cordaad Welzijn. Hiermee wordt een overzicht geboden van activiteiten waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en samen dingen kunnen ondernemen.

De gemeente kent al een breed scala aan mogelijkheden om mensen te leren kennen. Denk aan sporten, creatieve workshops, wandelgroepen, muziek maken of koffiemomenten. Eersel Ontmoet brengt deze activiteiten samen, zodat inwoners sneller een passende bezigheid kunnen vinden.

Activiteiten aanmelden

Organisatoren van structurele activiteiten kunnen hun initiatieven aanmelden bij Cordaad Welzijn. Het gaat om bestaande activiteiten die mensen met elkaar verbinden, zoals buurtinitiatieven, verenigingsactiviteiten of andere sociale bezigheden. Dit hoeft niet specifiek tijdens de Week tegen Eenzaamheid te zijn.

Aanmeldingen worden tot vrijdag 17 juli geaccepteerd. Hiermee hoopt de organisatie nog meer inwoners te bereiken en hen bekend te maken met de mogelijkheden in hun omgeving. Zo wordt ontmoeting en verbinding verder gestimuleerd in de gemeente.