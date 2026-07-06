Waalwijk breidt aantal handhavers op straat fors uit

De gemeente Waalwijk gaat het aantal handhavers op straat met 50 procent uitbreiden. Wethouder Miloš Bokšan liep mee met de handhavers om inzicht te krijgen in hun dagelijkse werk.

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Waalwijk zet de komende jaren stevig in op veiligheid en leefbaarheid. De uitbreiding van het aantal handhavers is een belangrijk onderdeel van deze plannen. Het gaat om een verhoging van 50 procent, waardoor de gemeente meer toezicht kan houden in de wijken.

Wethouder Miloš Bokšan maakte in zijn eerste week kennis met het werk van de handhavers door een dienst met hen mee te lopen. Hij wilde ervaren hoe zij omgaan met inwoners en wat er komt kijken bij het handhaven van de veiligheid. Volgens Bokšan was de ervaring “enorm leerzaam” en geeft dit hem waardevolle inzichten.

Praktijk helpt bij aanpak

De opgedane kennis wordt gebruikt om de veiligheidsstrategie verder te ontwikkelen. Het doel is om de komende jaren te blijven investeren in een veilige en prettige omgeving voor de inwoners van Waalwijk.

Burgemeester Sacha Ausems en locoburgemeester Miloš Bokšan werken intensief samen om de ambitieuze plannen te realiseren. De gemeente hoopt met de uitbreiding van het team handhavers meer ruimte te creëren voor gesprekken met inwoners, maar ook grenzen te stellen waar dat nodig is.