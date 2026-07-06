Bus- en taxichauffeur rijden onder invloed van drugs bij Breda Live

Een buschauffeur en een taxichauffeur zijn afgelopen weekend bij Breda Live betrapt terwijl ze onder invloed van drugs achter het stuur zaten. In totaal bleken negen bestuurders onder invloed van drugs achter het stuur te zitten. Dat bevestigt de politie maandag.

Op een parkeerplaats aan de Heerbaan in Breda zijn 250 chauffeurs gecontroleerd. Uit de controle is gebleken dat 29 bestuurders in overtreding waren, waaronder een taxichauffeur die nog meerdere boetes had openstaan. Hij moest meer dan 2000 euro betalen.

De buschauffeur en de taxichauffeur die onder invloed van drugs reden, moesten bloedonderzoek laten doen. Daaruit zal blijken hoeveel en welke drugs er zijn gebruikt en welke boete of straf ze daarvoor krijgen.