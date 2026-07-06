Dollemansrit door Drunen: man slaat met gestolen caravan op de vlucht

Een bestuurder van een auto met een caravan heeft maandag geprobeerd te ontsnappen aan de politie in Drunen. Het werd een wilde rit, waarbij de bestuurder voor gevaarlijke situaties zorgde.

De politie wilde de bestuurder aanhouden omdat de caravan als gestolen stond geregistreerd. Het leek erop alsof de bestuurder gehoor gaf aan het stopteken van de politie, maar toen de agenten uit de auto wilden stappen, ging hij er alsnog plankgas vandoor. Daarop zette de politie een achtervolging in.

Gevaarlijke situaties

De bestuurder reed met hoge snelheid door het centrum van Drunen. Dat zorgde voor gevaarlijke situaties. Toen agenten de auto met caravan wilden inhalen, probeerde de bestuurder hen zelfs van de weg te rijden.

De caravan begon door de hoge snelheid, verkeersdrempels en bochten flink te slingeren. De politie besloot daarom even wat meer afstand te nemen. Zo'n vijf minuten later lukte het de agenten tóch voor de auto te komen. Ook dat was voor de bestuurder geen reden om te stoppen: hij reed door en knalde achterop de politieauto.

Mislukte vluchtpoging

Vervolgens sloeg de bestuurder een zandpad in, maar daar kon hij niet verder rijden. De inzittenden deden nog een poging om te voet weg te komen, maar werden al snel ingehaald. Ze zijn aangehouden en moeten zich verantwoorden voor onder andere poging tot doodslag, het opzettelijk veroorzaken van gevaar op de weg en het negeren van een stopteken.

Bij de wilde achtervolging raakte niemand gewond. De gestolen caravan is meegenomen.