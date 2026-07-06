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Jongemannen dringen huis in Geldrop binnen en dreigen met vuurwapen

Vandaag om 20:18 • Aangepast vandaag om 22:01

Bij een woningoverval aan de Roelantlaan in Geldrop is een aantal jongemannen een huis binnengegaan. Er waren vijf mensen in het huis aanwezig. Volgens de politie zouden zij zijn bedreigd met een vuurwapen. De daders gingen er vandoor.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Er is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek in en om het huis. Of de daders ook iets hebben buitgemaakt is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

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