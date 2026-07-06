Tilburg wil betere afspraken met Enexis na stroomuitval: 'Opnieuw om tafel'

Tilburg wil in de toekomst sneller aan inwoners laten weten dat de stroom uitvalt. Dat bleek maandagavond tijdens een raadsvergadering. Afgelopen zondag schakelde Enexis de stroom bij zo’n 18.000 huishoudens uit, omdat het erop leek dat het stroomnet overbelast zou raken. Later werd duidelijk dat het om een meetfout van het systeem ging.

Motie aangenomen De gemeente moet nu nieuwe afspraken maken met Enexis om zo vroeg mogelijk informatie over stroomuitval te krijgen. Dan kan de gemeente haar eigen communicatiekanalen, zoals een burgernetmelding, inzetten om inwoners te informeren over de gevolgen.

50PLUS diende maandagavond een motie in die met grote meerderheid werd aangenomen. Zodra duidelijk is dat een deel van Tilburg zonder stroom komt te zitten, moet netbeheerder Enexis in overleg met de gemeente, zo vinden de partijen. Die moet haar inwoners zo vroeg mogelijk informeren over een mogelijke noodsituatie of een geplande afschakeling.

“Enexis geeft aan dat dit vaker gaat voorkomen”, stelt 50PLUS-raadslid Hans Sweep en dan wil hij zo snel mogelijk meer weten. Hij snapt best dat het in een noodsituatie zoals afgelopen zondag niet altijd van tevoren gemeld kan worden. Maar dan kan de gemeente nog altijd zo snel mogelijk geïnformeerd worden over waar de stroomuitval door komt, hoeveel mensen er last van hebben en hoe lang inwoners zonder stroom zitten.

Zorgen om Tilburg Kermis

De Tilburgse tak van de seniorenpartij uit ook zorgen over de Tilburgse Kermis eind juli. “Ook daar kan het voor problemen gaan zorgen. Het is niet fijn om boven in het reuzenrad te zitten of vast te zitten in een achtbaan. Wij willen dat er op een goede manier wordt gecommuniceerd als Enexis de systemen moet afsluiten.”

Afgelopen zondagochtend zaten 18.000 huishoudens in Tilburg, Gilze en Goirle zonder stroom. Enexis dacht toen nog dat het stroomnet overbelast dreigde te raken en schakelde de stroom daarom uit. Later bleek het om een meetfout te gaan, waardoor de belasting vijf keer hoger leek dan eigenlijk het geval was. Tijdens werkzaamheden bij een stroomstation in Tilburg Zuid werden per ongeluk meetinstellingen gewijzigd.

Dat de netbeheerder zelf huishoudens en bedrijven zonder stroom zette, is bijzonder. “Als het stroomnetwerk overbelast lijkt te raken, moeten we snel ingrijpen”, zei een woordvoerder van Enexis. “Als het netwerk echt overbelast is, gaat er te veel stroom door de kabel. Deze wordt te heet en gaat kapot.”