Na bezoek aan de paus zwemt Steenbergen wereldrecord: 'Telefoon ontplofte'

Ze won meerdere wereld- en Europese titels, maar pas eind juni zwom Marrit Steenbergen voor het eerst een wereldrecord. Op de 100 meter vrije slag dook ze onder de negen jaar oude toptijd van de Zweedse Sarah Sjöström. En dat kort na een bezoek aan de paus. "Ik ben niet gelovig, maar ik denk dat hij me heeft gezegend", zegt de Geldropse.

Steenbergen deed eind juni in Italië mee aan internationale zwemkampioenschappen en kreeg de kans om met een select groepje zwemmers op bezoek te gaan bij paus Leo XIV. "Hij las iets voor in het Italiaans en daarna mochten bezoekers rij voor rij naar de paus om zijn hand te schudden. Of hij me kende? Nee, dat denk ik niet. Het lijkt me een aardige man, maar we mochten volgens de regels niets tegen hem zeggen." Kort na de ‘pauselijke hand’ zwom ze in het zwemstadion van Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag: 51,69. Dat was drie honderdste van een seconde sneller dan het oude record uit 2017 van de Zweedse Sarah Sjöström. Na de winnende race ontplofte haar telefoon. "Na een wereldtitel kreeg ik ook veel reacties, maar dit was niet normaal. Ik kreeg zelfs berichten van mensen die ik al tien jaar niet meer had gesproken. Het is veel mensen blijkbaar opgevallen."

"Dit handgeschreven certificaat vind ik zo bijzonder dat ik het wil gaan inlijsten."

Voor haar wereldrecord krijgt ze binnenkort een certificaat en dat is voor de Geldropse van grote waarde. "Ik heb thuis niks hangen wat met sport te maken heeft. Medailles liggen bijvoorbeeld in de kast. Maar dit handgeschreven certificaat vind ik zo bijzonder dat ik het wil gaan inlijsten en een mooi plekje aan de muur wil geven." Het wereldrecord bevestigt dat Steenbergen in bloedvorm is. Afgelopen week trok ze die vorm door in Eindhoven met meerdere Nederlandse titels. En dat terwijl ze er bewust voor koos om minder uren in het water te liggen. "Ik zwem naast de middagtrainingen nog drie ochtenden, de andere ochtenden doe ik aan krachttraining. Mijn hele lichaam is sterker geworden en ik kan dat vertalen naar het water. Tijdens een race voel ik dat ik krachtiger ben. Mentaal geeft dat een boost." De perfecte race wil Steenbergen het wereldrecord niet noemen, want de Geldropse voelt dat er nog rek in zit. Mogelijk dat er volgende maand tijdens het EK in Parijs een verbetering in zit. "Een persoonlijk record is altijd een doel en ik heb het gevoel dat ik nog harder kan. Aan een eindstation denk ik nooit", zegt Steenbergen, die bij het EK mogelijk aan vier individuele afstanden en daarnaast estafettenummers mee gaat doen.

"Hij vliegt overal heen waar ik moet zwemmen."