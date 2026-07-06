Kabels hersteld, maar toch onzeker of treinen dinsdag naar Rotterdam rijden

ProRail durft nog niet met zekerheid te zeggen of er vanaf dinsdagochtend 05.00 uur weer treinen kunnen rijden tussen Breda en Rotterdam. Al een hele week rijden er geen treinen op dit traject door een brand in een kabelgoot.

Er wordt nog gewerkt aan een technisch systeem in de Willemsspoortunnel in het centrum van Rotterdam. Als dit systeem niet op tijd klaar is, blijft de beperking van kracht.

Het treinverkeer ligt al ruim een week stil tussen het zuiden van het land en de Maasstad, nadat door een brand in een kabelgoot ruim tweehonderd kabels werden verwoest. Sindsdien heeft ProRail het hervatten van het treinverkeer al meerdere keren uitgesteld.

Slag om de arm

Dit weekend gaf ProRail aan waarschijnlijk dinsdagochtend weer volgens de normale dienstregeling te gaan rijden, maar nu houden ze toch een slag om de arm. De verwachting van de aannemer is positief, zegt de spoorbeheerder, maar als dit systeem niet op tijd kan worden hersteld, kunnen er geen treinen door de tunnel rijden.

Volgens ProRail zijn veel kabels en systemen hersteld, maar nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond. "Vannacht vinden nog laatste herstelwerkzaamheden en testen plaats en pas daarna wordt echt duidelijk of het treinverkeer daadwerkelijk kan worden opgestart."